Житель Зауралья напал с монтировкой на продавца магазина

В Курганской области задержали мужчину, напавшего на продавца магазина, ради пачки сигарет. Сообщение о нападении в полицию поступило утром 9 сентября от мастного предпринимателя Шатровского района.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, приехавшая на место следственно-оперативная группа установила, 9 сентября рано утром в сельский магазин в Шатровском районе ворвался мужчина и, угрожая продавцу металлической монтировкой, потребовал отдать ему сигареты. Испугавшись, женщина подала ему пачку сигарет. После того, как злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, потерпевшая сообщила о случившемся владельцу торговой точки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Полицейские задержали его по месту жительства. Злоумышленником оказался 61-летний неработающий ранее неоднократно судимый местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.09.17

В Зауралье в дорожной аварии погиб подросток. / Зауральские армрестлеры стали лучшими на чемпионате мира. / В Зауралье судебные приставы нашли убийцу, 20 лет скрывавшегося от полиции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»