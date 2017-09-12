Полиция: выборы в Зауралье прошли без происшествий

В воскресенье, 10 сентября, в Зауралье прошли дополнительные выборы депутата Курганской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 – Щучанский, также голосование за выборных лиц местного самоуправления. Голосование развернулось на 146 избирательных участках.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан задействовались 158 сотрудников органов внутренних дел. В период проведения выборов нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций не допущено.

В Кургане на избирательных участках работали 26 сотрудников полиции. Шесть нарядов были приближены к местам расположения участковых избирательных комиссий. В областном центре в период проведения голосования нарушений избирательного законодательства также не допущено, замечаний от председателей и членов избирательной комиссии не поступало.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.09.17

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