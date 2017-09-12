Экс-чиновник правительства Зауралья пойдет под суд

В Курганской области завершено расследование в отношении бывшего высокопоставленного чиновника правительства региона и главы органа местного самоуправления. Под суд пойдут бывший первый заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павел Суханов и действующая глава Большечаусовского сельсовета Кетовского района Галина Лакисова.

Как поясняют в пресс-службе СУ СКР по курганской области, Суханов обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Его соучастница – в двух преступлениях по аналогичной статье и 11 – по статье «подделка документов».

По версии следствия, Галина Лакисова, в силу своего служебного положения, получила доступ к неуничтоженным бланкам свидетельств о праве собственности на землю образца 1992 года с проставленными в них оттисками печати Большеучасовского сельсовета, использовавшейся в то время. Такие свидетельства ранее выдавались сельским жителям и подтверждали их право на оформление в собственность земельных участков.

Один из таких бланков действующая глава муниципального образования заполнила своей рукой, указав ложные сведения о якобы предоставленном ее доверенному лицу земельном участке в поселке Сиреневый города Кургана, ранее входивший в состав Большечаусовского сельского совета. С использованием этого подложного документа в июне 2014 года Галина Лакисова оформила на подставное лицо право собственности на земельный участок в городе Кургане площадью 3000 квадратных метров рыночной стоимостью более 4 миллионов рублей.

В это же время Галина Лакисова вступила в сговор с Павлом Сухановым. И вместе с ним по аналогичной схеме в период до мая 2015 года через подставных лиц завладела правом собственности на 9 земельных участков в городе Кургане общей площадью 24200 квадратных метров рыночной стоимостью свыше 31 миллиона рублей. Впоследствии часть из указанных участков предприимчивым чиновникам удалось продать по рыночной стоимости.

В ходе следствия все непроданные соучастниками земельные участки были изъяты, по решению суда на них наложен арест. Кроме того, был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых.

В период расследования Павел Суханов уволен с занимаемой должности.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Курганской области. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.09.17

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