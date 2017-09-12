В жилом доме Кургана найдено тело убитой женщины

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство ее знакомого. Тело пострадавшей было найдено утром 9 сентября в одном из частных домов в поселке Северный.

Как сообщают в СУ СКР по Курганской области, в доме же был найден и мужчина с множественными ранениями, который был в последствии госпитализирован.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «покушение на убийство двух лиц».

Как установили следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, жертвами преступления стали проживающая в указанном доме хозяйка, а также ее знакомый.

В рамках расследования уголовного дела проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.09.17

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