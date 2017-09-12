Более трех тысяч зауральских школьников включились в профориентационные проекты

В Курганской области более трех тысяч подростков получили различны виды помощи в профессиональном самоопределении. Об этом рассказал начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов на аппаратном совещании у губернатора региона.

По его словам, в рамках профориентационной работы специалисты центров занятости использовали различные способы: организовали для учащихся профессиональные пробы, мастер-классы, ринги, диспуты, викторины, конкурсы рисунков, фотографий и встречи с представителями различных сфер деятельности: сельского хозяйства, торговли, промышленности, медицины, образования, сферы обслуживания. Кроме того, были организованы и проведены 63 экскурсии на предприятия и организации области.

В мастер-классах и профессиональных пробах приняли участие 759 учащихся, в том числе 86 ребят, находящихся в социально-опасном положении.

Помимо этого, сообщают в пресс-службе главы региона, в отдалённые поселения области выезжали мобильные центры занятости, где 235 старшеклассников смогли пообщаться со специалистами службы и получить помощь в выборе профессии, узнать свои склонности, профессиональные возможности и предпочтения, познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда.

Как рассказал Ксенофонтов, в октябре в области стартует областная профориентационная акция «Выпускник – 2018», до конца года планируется проведение более 40 значимых мероприятий.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.09.17

В жилом доме Кургана найдено тело убитой женщины. / Экс-чиновник правительства Зауралья пойдет под суд. / Полиция: выборы в Зауралье прошли без происшествий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»