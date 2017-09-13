В Зауралье реорганизуют сеть центров занятости

В Курганской области сеть центров занятости ждет реорганизация. Об этом накануне на заседании правительства региона сообщил начальник ГУ по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

Он отметил, что, согласно планам, государственные центры занятости населения Звериноголовского, Мишкинского, Целинного, Шатровского районов Курганской области будут реорганизованы путем их присоединения к аналогичным структурам Притобольного, Юргамышского, Куртамышского, Каргапольского районов Курганской области.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе главы Зауралья, реорганизованные центры переводятся в статус отделов, что позволит уменьшить расходы на содержание административного аппарата. Для граждан государственные услуги в сфере занятости по-прежнему будут оказываться в полном объеме в своем районе.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.09.17

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