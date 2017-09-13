В Зауралье все-таки установили льготу на проезд студентов-очников

В Курганской области, несмотря на опасения жителей и разговоры о том, что студенты-очники будут добираться до места учебы на пригородных поездах за полную стоимость, решили установить для них льготу. Такое решение накануне приняло правительство региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зауральский кабмин внес изменения в свое постановление, касающееся установления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Как пояснил первый заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачев, в соответствии с Программой оздоровления государственных финансов Курганской области на 2017 – 2019 годы с 1 октября 2017 года устанавливается льгота в размере 30% скидки от действующего тарифа при оплате проезда на электричках на территории Курганской области. Воспользоваться льготой смогут воспитанники общеобразовательных организаций старше 7 лет, а также студенты и курсанты, обучающиеся очно.

Курган, Марианна Шведова

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