Зауралье получит почти 600 тысяч рублей на поддержку соотечественников

Правительство Курганской области утвердило дополнительное соглашение с Министерством внутренних дел РФ о предоставлении Курганской области в 2017 году субсидии из федерального бюджета на мероприятия, связанные с поддержкой соотечественников, прибывающих из-за рубежа. Решение было принято накануне в ходе очередного заседания регионального кабмина.

По информации, озвученной начальником Главного управления по труду и занятости населения Игорем Ксенофонтовым, Курганская область получит 590,3 тысячи рублей. Всего в текущем году на эти цели будет направлено 1,29 млн. рублей.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что в связи с выделением субсидии соответствующие изменения внесены и в программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.09.17

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