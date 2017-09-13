Зауральские спортсменки заняли призовые места на первенстве мира

Представительницы Курганской области взяли «золото» и «бронзу» на первенстве мира по летнему многоборью. Об этом накануне на заседании регионального правительства рассказал начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев.

По словам начальника управления, первенство прошло в Республике Беларусь в Могилеве в начале сентября.

Победительницей в своей возрастной группе стала воспитанница Курганского училища олимпийского резерва Анна Епифанова. Третье место досталось ученице Спортивной школы олимпийского резерва №1 Анастасии Молокотиной.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.09.17

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