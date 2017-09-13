Курганский завод изготовил 59 автобусов для российских школьников

В рамках закупок школьных автобусов российского производства, осуществляемых Министерством промышленности и торговли России в 2017 году, в ближайшее время российские школы поступит 59 автобусов, изготовленных Курганским автобусным заводом. Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачев.

По словам чиновника, кроме увеличения объемов поставок автобусов марки КАВЗ, в текущем году расширилась и география. Если в 2016 году Курганский автобусный завод изготовил 27 автобусов для школьников 14 регионов России, то в текущем году машины получат 22 субъекта Российской Федерации. На сегодняшний день предприятием отгружено 32 автобуса, а остальные будут отправлены потребителю в сентябре месяце.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Курганской области, новые автобусы оснащены стеллажами для рюкзаков, выдвижной подножкой, сиденьями с ремнями безопасности. Автобус производится в полном соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза «О безопасности колесно-транспортных средств» и ГОСТ на изготовление детских автобусов.

На фото: низкопольный автобус марки КАВЗ

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.09.17

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