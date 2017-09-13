Более 4,5 тысяч зауральских детей с ОВЗ получают инклюзивное образование

В Курганской области более 4600 детей с ограниченными возможностями здоровья получают образование вместе со здоровыми ребятами. Вопросы реабилитации, обучения и профессиональной подготовки детей-инвалидов, а также трудоустройства людей с ограничениями в здоровье стали темами расширенного заседания Совета при губернаторе Курганской области по делам инвалидов.

Как отметил Алексей Кокорин, открывая заседание, содействие в получении общего и профессионального образования, трудоустройство инвалидов является одним из приоритетных направлений.

«Инвалиды испытывают в этом вопросе ряд сложностей по причине того, что очень часто работодатели под разными предлогами отказывают им в работе и ограничивают их в правах. Наша с вами общая задача – сделать все необходимое, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли реализовать себя в полной мере», – отметил он.

По данным директора Департамента образования и науки Натальи Бобковой, в регионе формируется единая региональная служба консультативно-методической поддержки образовательных организаций инклюзивного обучения детей, действуют четыре ресурсных центра, организованных на базе коррекционных образовательных организаций для детей с интеллектуальными особенностями, нарушениями слуха и зрения. Также специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты, оказывают помощь и консультации на местах.

Сегодня в регионе проживает более 5300 занятых инвалидов, это 23% от общего числа граждан с ограничениями в здоровье, которые нуждаются в работе. Самые высокие показатели трудоустройства в Кургане – 30%, а также Шадринске, Шадринском, Макушинском и Кетовском районах – по 23%. В пяти муниципальных образованиях – Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Целинном и Юргамышском районах эти показатели менее 15%. Такие данные предоставили в Главном Управлении по труду и занятости населения.

«Трудоустройство инвалидов должно быть в приоритете. Органам местного самоуправления необходимо выработать конструктивные взаимоотношения с центрами занятости. С работодателями отработать персонально. Этот вопрос очень важен. Социологические опросы показывают, что люди с ограниченными возможностями желают работать. Нужно сделать все возможное, чтобы им предоставили такую возможность», – резюмировал Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.09.17

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