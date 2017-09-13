В Кургане на пешеходном переходе сбили ребенка

Вечером 11 сентября, около 18.50 по местному времени, в районе дома №62 по проспекту Конституции сбили ребенка. ЧП произошло на пешеходном переходе в «зоне 40».

Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, установлено, что 49-летний житель Кургана, управляя автомобилем RENAULT Scenic, допустил наезд на 9-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Добавим, что всего 11 сентября на территории Курганской области зарегистрировано 55 ДТП. Из них в 5 дорожно-транспортных происшествиях 6 человек получили травмы. Обстоятельства всех ДТП устанавливаются.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.09.17

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