В Кургане четверо полицейских приговорены к реальному лишению свободы

В Кургане суд вынес приговор в отношении четверых сотрудников патрульно-постовой службы полиции . Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, в результате которого были существенно нарушены права и законные интересы граждан. Проще говоря, полицейские избили человека.

Как было доказано в суде, в ноябре 2015 года на одной из улиц Кургана обвиняемые задержали двух мужчин, один из которых в процессе задержания применил к сотруднику полиции физическую силу. Мужчин «скрутили» и доставили на стационарный пост, где полицейские избили потерпевших ногами и резиновыми палками. В результате противозаконных действии полицейских одному из потерпевших были причинены телесные повреждения в виде ссадин, кровоподтеков и закрытого перелома ребра.

Приговором суда осужденным назначено наказание от 3 лет 2 месяцев до 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также они лишены права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года, сообщают в СУ СКР по региону.

Курган, Марианна Шведова

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