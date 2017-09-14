Житель Кургана похитил чужой автомобиль, увезя его на эвакуаторе

Курганские полицейские раскрыли кражу автомобиля, которая произошла в конце августа в 7 микрорайоне Заозерного. 23-летний владелец авто оставил свой «ВАЗ-21103» во дворе, а через некоторое время обнаружил его пропажу. Примечательно, что машина была «неходовая», двигатель в нёй отсутствовал. Стоимость автомобиля была оценена в 40 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 23-летний житель города, который с помощью эвакуатора увез машину в пункт разборки автомобилей, где ее разобрали на запчасти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.09.17

В Кургане четверо полицейских приговорены к реальному лишению свободы. / В Кургане на пешеходном переходе сбили ребенка. / Более 4,5 тысяч зауральских детей с ОВЗ получают инклюзивное образование. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»