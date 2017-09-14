В Зауралье осудили «настойчивого» нелегального мигранта

В Курганской области судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя республики Казахстан. Мужчина признан виновным в незаконном пересечении Государственной границы РФ.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры, еще в декабре 2016 года мужчину в административном порядке выдворили за пределы Российской Федерации. Решением УФМС России по Челябинской области его въезд на территорию России был запрещен до 25 января 2022 года. Несмотря на это, в июле текущего года нелегал в обход установленных и открытых для пересечения Госграницы пунктов пропуска проник на территорию страны.

Решением суда мужчине назначено 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.09.17

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