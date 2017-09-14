Зауралец, изрешетивший подругу ножом, предстанет перед судом

В Курганской области на скамье подсудимых окажется житель села Шатрово, который зверски расправился со своей знакомой. Во время пьяного конфликта он нанес ей более 25 ножевых ранений.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, по версии следствия, днем 9 июля текущего года в селе Кодское Шатровского района обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшей 28 ножевых ранений.

Смерть женщины наступила на месте происшествия от обильной кровопотери, в результате множественных проникающих колото-резаных ран шеи и грудной клетки.

В настоящее время уголовное дело направлено в Шатровский районный суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.09.17

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