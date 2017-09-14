Главный инженер детской поликлиники в Кургане обвиняется в коррупционном преступлении

В Кургане за совершение коррупционного преступления перед судом предстанет главный инженер детской поликлиники. Обвинительное заключение по делу уже утверждено прокуратурой. Статья – «превышение должностных полномочий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что обвиняемый в силу своих должностных обязанностей контролировал исполнение госконтракта, заключенного с индивидуальным предпринимателем на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В июле главный инженер подписал акт о принятии поликлиникой указанных услуг.

Однако спустя месяц, по результатам проведенной проверки сотрудники ГУ МЧС выявили, что работы проводились, мягко говоря, некачественно. Так, за нарушение требований пожарной безопасности в части неисправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в отношении главного врача детской поликлиники было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. В итоге его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Главный инженер поликлиники решил загладить вину перед начальством. И потребовал от индивидуального предпринимателя оплатить назначенный штраф из собственных средств, что последний и сделал. Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.09.17

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