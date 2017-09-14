Житель Кургана отработает 200 часов за фальшивые права

В Кургане решили трудом наказать молодого человека, который использовал фиктивное водительское удостоверение. Такое решение принял суд.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, 19-летний курганец в апреле текущего года за 25 тысяч рублей купил через Интернет фиктивное водительское удостоверение. Однако кататься за рулем авто ему пришлось недолго. Уже в июне он был задержан сотрудниками ГИБДД, которым и предъявил заведомо подложный документ. Чуда не произошло, фальшивку распознали.

Решением суда молодому человеку назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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