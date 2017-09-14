Курганцы сделают зарядку на ипподроме

16 сентября жителей Курганской области приглашают принять участие в акциях «Кросс Нации» и «На зарядку становись!». В этом году главным местом проведения этих акций в регионе станет Курганский ипподром.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, забегам будет предшествовать массовая зарядка, которую проведут известные в регионе спортсмены и спортивные коллективы.

Сразу после зарядки стартует акция «Кросс Нации», которая проводится в Зауралье с 2007 года. Организаторами этого массового забега выступают – Министерство спорта России, Управление по организации и проведению спортивных мероприятий, Всероссийская федерация легкой атлетики, а также Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

Обе акции, отмечает источник, проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни и объединения всех жителей страны в одном общем ярком событии.

Курган, Марианна Шведова

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