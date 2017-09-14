В Кургане прошел чемпионат профмастерства молодых инвалидов

В Кургане подвели итоги регионального чемпионата профессионального мастерства молодых инвалидов «Абилимпикс». В состязаниях, прошедших в рамках фестиваля «Движение – это жизнь», приняли участие порядка 50 школьников и студентов из разных городов и районов Курганской области.

Участники чемпионата соревновались в восьми компетенциях. Школьники боролись за победу в номинациях «Фотография», «Бисероплетение», «Резьба по дереву», «Дизайн персонажей (анимация)», «Мультимедийная журналистика». Студенты – в администрировании баз данных, строительстве и штукатурных работах, медицинском и социальном уходе.

В итоге в число победителей вошли учащиеся Шадринских школ-интернатов №11 и № 12, Лебяжьевской школы-интерната, Курганской областной школы дистанционного обучения, студенты Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства, Курганского технологического колледжа им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова и Шадринского филиала Курганского базового медицинского колледжа.

В пресс-службе главы региона отмечают, что для участников были приготовлены не только конкурсные испытания, но и мастер-классы и профессиональные пробы. Так, ребята попробовали свои силы в сетевом администрировании и легоконструировании, постигали азы массажа, различных техник рукоделия, создавали мозаики из дерева, осваивали нетрадиционные техники изображения, играли с песком, выполняли малярные и декоративные работы.

Добавим, что победителям регионального чемпионата «Абилимпикс» предстоит защищать честь Курганской области на третьем национальном чемпионате, который пройдет в Москве в декабре этого года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.09.17

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