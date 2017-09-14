В Кургане разыграют Кубок главы города по автогонкам

В ближайшую субботу, 16 сентября, на 34 километре Звериноголовского шоссе – на так навываемой «Заборке» (вблизи деревни Заборская) пройдут традиционные автогонки на Кубок главы города.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе муниципалитета, в Притобольный район съедутся сильнейшие гонщики из Кургана, Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Уже поступило 12 заявок от желающих посостязаться за звание лучшего автогонщика.

Добавим, что к соревнованию допускаются автомобили класса Д2-«Классика» (заднеприводные). Участникам предстоит преодолеть трассу длиной в 1 километр.

Официальное открытие соревнований состоится в 11 часов.

Фото пресс-службы администрации г. Кургана

Курган, Марианна Шведова

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