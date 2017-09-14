Десятки домов Кургана останутся без воды из-за аварии

Завтра, 15 сентября, из-за утечки на сетях холодного водоснабжения по ул.К.Маркса, 141 без холодного водоснабжения останутся несколько домов. Работы будут проводиться с 9-00 до 21-00.

Как сообщают в «Водном союзе», под отключение подпадают дома, расположенные по адресам:

– К.Маркса, 84 (школа №48), 86, 86а, 90 (магазин), 96, 96а (теплопункт №56), 100, 106, 106б, 117, 135, 137, 137а (теплопункт №55), 139, 141, 143а, 145, 145а;

– ул.Орлова, 46;

– ул.Кравченко, 61;

– ул.Блюхера, 66.

Потребителей просят сделать необходимый запас воды.

Курган, Марианна Шведова

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