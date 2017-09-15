Глава Зауралья потребовал от властей Петухово «не будоражить людей»

Губернатор Курганской области Алексей Корин остался недоволен подготовкой Петуховского района к новому отопительному сезону. Накануне он лично побывал в Петухово, где ежегодно с большими проблемами и нередко срывами сроков начинается отопительный период.

Как поясняют в пресс-службе главы региона, в этом году благодаря личному участию губернатора удалось найти инвестора для решения проблемного вопроса. Теплоснабжающее предприятие готово вкладывать средства и уже ведет строительство модульных котельных для обеспечения теплом большей части районного центра. Ранее же город Петухово отапливала старая котельная, работающая на мазуте, из-за чего тариф на тепло был один из самых высоких в регионе. Кроме того, оборудование котельной было сильно изношено.

В рамках визита в Петухово Алексей Кокорин посмотрел, как идет строительство модульных котельных. Три котла мощностью по 2 МВт каждый уже готовы. До 1 октября их планируют запустить, в том же месяце поставят еще два котла. Монтаж котельной будет полностью завершен. Это позволит обеспечить теплом 55% жилого фонда города.

А вот на второй стройплощадке, где возводится резервная котельная, Кокорину не понравился отведенный для нее участком. Глава Зауралья подверг резкой критике работу администраций, которые выделили земельные участки под котельную в непосредственной близости к частным жилым домам и вдали от объектов теплоснабжения, что повлечет большие траты для прокладки теплотрассы.

Во время рабочего совещания с руководителями районной и городской администраций, Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, а также представителями надзорных ведомств, губернатор подчеркнул:

«Перед вами стоит задача вовремя подготовить Петухово к отопительному периоду и прекратить будоражить население. Мы четвертый год в ручном режиме ведем подготовку районного центра к зиме. В этом году завели инвестора. Центральная котельная практически заново отстроена. Еще 14 находятся в стадии ремонтных работ. И одна на днях будет достроена. Теплоснабжающая организация к началу сезона будет в полном объеме готова. 45-дневный запас топлива в наличии. Сейчас стоит задача выстроить юридические взаимоотношения с конкурсным управляющим, чтобы обеспечить электроснабжение котельных, заключить правильные договорные отношения и утвердить тариф», – подчеркнул Кокорин, добавив, что, как минимум, на одну тысячу рублей тариф с использованием твердого топлива будет дешевле, чем это было на мазуте.

Алексей Кокорин раскритиковал работу администраций, которые все проблемные вопросы, которые можно решить весной и летом, оставили на осенний период.

«До начала отопительного периода остается 2-3 недели. Хотя подготовительную работу нужно было вести с апреля-мая. Почему-то все чего-то ждут, что кто-то приедет и все сделает. Разговор состоялся достаточно жесткий и соответствующие выводы сделаны», – заявил губернатор. Кокорин подчеркнул также, что срыва отопительного сезона не будет.

Курган, Марианна Шведова

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