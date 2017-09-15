В Зауралье завершается подготовка к отопительному сезону

Объекты жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда в Зауралье готовы к новому отопительному сезону на 92,2%. Таковы данные на 11 сентября, которые приводят в правительстве региона.

По данным источника, в настоящее время выполнены работы по реконструкции 83 котельных и 7 теплопунктов, заменено 31,8 км ветхих тепловых сетей, 47,2 км трубопроводов водоснабжения – 97% от плана, 5,9 км канализационных сетей.

Теплоснабжающими организациями региона формируется запас топлива. На сегодняшний день запас угля по области составляет 68% от нормативного, жидкого топлива -150%. Для ликвидации внештатных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в период прохождения отопительного сезона организациями коммунального комплекса ведется работа по формированию аварийно-восстановительных бригад и их комплектации специальным оборудованием и техникой.

«Несомненно, работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду проведена большая. Считаю самым главным на сегодняшний день приложить максимум усилий, чтобы завершить оставшуюся работу на котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетях, сформировать нормативный запас топлива в полном объеме и начать отопительный период в срок», – прокомментировал директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Роман Ванюков.

Курган, Марианна Шведова

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