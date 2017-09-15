За сутки в Зауралье изъято более полутора килограммов наркотиков

За прошедшие сутки на территории Курганской области полицейские задержали четырех граждан, подозреваемых в хранении наркотических средств растительного происхождения в крупном размере. В общей сложности изъято более 1,5 наркотиков.

Так, в Кургане на территории одного из СНТ сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области у 32-летнего ранее судимого жителя города обнаружили и изъяли более 100 граммов каннабиса и 317 граммов гашишного масла.

В подъезде дома в поселке Заозерный сотрудники УНК у 41-летнего неработающего несудимого местного жителя обнаружили и изъяли более 100 граммов каннабиса.

В Шадринске возле одного из домов у 25-летнего несудимого неработающего жителя города обнаружили и изъяли почти 350 граммов каннабиса.

В Щучанском районе на автодороге Щучье-Чумляк сотрудниками ГИБДД был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился 23-летний ранее несудимый неработающий житель города Щучье. При осмотре салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 442 грамма каннабиса, который он хранил для личного употребления.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении остальных мера пресечения избирается.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.09.17

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