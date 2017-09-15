Прокуроры Зауралья выявили более 2,5 тысяч коррупционных преступлений

В Курганской области за 8 месяцев органами прокуратуры выявлено более 2,5 тысяч нарушений федерального законодательства, имеющих коррупционную составляющую.

По данным источника, общая статистика такова: за незаконные правовые акты принесено 1018 протестов, внесено 477 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 395 должностных лиц, к административной ответственности – 17.

Кроме того, нарушения выявлялись в результате прокурорских проверок за соблюдением требований о предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции, законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

К слову, после вмешательства прокуроров из 1058 нормативных правовых актов и их проектов исключены коррупциогенные факторы.

В то же время правоохранительными органами области выявлено 247 преступлений коррупционной направленности, из них по фактам взяточничества 111, присвоения либо растраты имущества – 91, мошенничества – 28.

По географии факты взяточничества выявлялись на территории Кургана и Шадринска, Половинского, Белозерского, Варгашинского, Каргапольского, Куртамышского, Макушинского, Шумихинского, Шатровского и Лебяжьевского районов. Для рассмотрения по существу в суды области направлено 102 уголовных дела.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.09.17

За сутки в Зауралье изъято более полутора килограммов наркотиков. / В Зауралье завершается подготовка к отопительному сезону. / Глава Зауралья потребовал от властей Петухово «не будоражить людей». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»