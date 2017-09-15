В Зауралье посадят 500 га леса

В Курганской области начинается осенняя часть лесокультурного сезона. Цель – восстановить утраченные леса. Так, весной лесные культуры посажены более чем на 2 тысячах га, что составляет около 95 процентов от годового объёма. Впереди – новые площади.

По данным департамента природных ресурсов, общая площадь лесных культур, которые необходимо создать в сентябре-октябре – около 500 га. По окончанию этих работ, лесничествами будет произведена техническая приёмка вновь созданных лесных культур, а по истечении 30 дней после этого – инвентаризация всех лесных культур, посаженных в 2017 году, с установлением их приживаемости. Кроме того, в рамках работ по инвентаризации, специалистам лесничеств предстоит осуществить перевод участков лесных культур, созданных в 2010 году и ранее, в земли, занятые лесными насаждениями.

Источник отмечает, что итогом должно стать обеспечение положительной динамики площади земель лесного фонда, занятой лесными насаждениями.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.09.17

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