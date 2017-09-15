В Кургане открылась ярмарка «Дары осени»

У ТЦ «Воробьевы горы» в Кургане начала работу специализированная ярмарка по продаже мёда и плодоовощной продукции «Дары осени». Она стала второй точкой после торговой площадки у «Детского мира», где в этом году курганцы могут приобрести мёд и плодоовощную продукцию.

Всего на ярмарке организовано более 30 торговых мест, при этом свыше 50% мест будет предоставлено местным сельхозтоваропроизводителям.

По данным пресс-службы муниципалитета, цены у местных сельхозтоваропроизводителей демократичные.

По просьбам жителей и участников ярмарки в этом году срок действия ярмарки «Дары осени» продлили до семи недель. Работать ярмарка будет до 31 октября с 9.00 до 19.00, без выходных дней.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.09.17

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