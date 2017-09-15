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Курган

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Владимиру Левитскому вручили удостоверение депутата Курганской областной Думы

Владимиру Левитскому вручили удостоверение депутата Курганской областной Думы

Накануне, 14 сентября, ректору Курганской ГСХА Владимиру Левитскому, который одержал победу на довыборах депутата в региональный парламент по избирательному округу №10, вручили удостоверение об избрании депутатом Курганской областной Думы.

Ранее своим решением облизбирком определил, что в Курганскую областную Думу шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 – Щучанский избран Владимир Левитский, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель облизбиркома Валерий Самокрутов поздравил избранного депутата. Владимир Левитский отметил, что выборы прошли на высоком организационном уровне, и заверил, что на депутатском посту будет работать в интересах жителей Зауралья.

Курган, Марианна Шведова

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