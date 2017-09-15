В Зауралье пройдет экологический субботник

Курганская область присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику. Большая генеральная уборка в лесах Кетовского района пройдет завтра, 16 сентября. В ней примут участие представители органов исполнительной власти региона, силовых ведомств, общественных организаций, волонтеры.

Как отмечают в пресс-службе губернатора региона, ранее такие экологические акции прошли на территории муниципальных образований Зауралья.

В Год экологии инициатором проведения уборки выступило общероссийское общественное движение «Зеленая Россия». Правительство Курганской области поддержало акцию. Организатором субботника в Зауралье выступил Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Добавим, что сбор участников акции состоится 16 сентября в 9.00 часов возле дороги Курган – Тополя, у скульптуры «Бык».

Напомним, 2017-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В Курганской области создан оргкомитет по проведению Года экологии, который возглавляет Губернатор области Алексей Кокорин. Разработан и согласован с Министерством природных ресурсов и экологии РФ план, в котором отмечены 183 ключевых мероприятия. Он направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду, совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, охрану и восстановление лесов, благоустройство и озеленение населенн

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.09.17

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