«Объевшийся» лекарствами курганец, устроивший ДТП с автобусом, ограничен в свободе

В Кургане вынесен приговор в отношении 56-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении ДТП, в результате которого пострадали люди.

Авария с участием иномарки и маршрутного «ПАЗа» произошла в мае 2017 года. Как было доказано в суде, обвиняемый, находясь под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, мчался по улицам Кургана на автомобиле «Форд Фъюжен» со скоростью около 120 км/ч.

Подъезжая к регулируемому перекрестку улиц С.Юлаева и Карбышева, мужчина решил обогнать впереди идущий автомобиль, вследствие чего потерял контроль над управлением своим авто и врезался в маршрутный ПАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия автобус опрокинулся, пассажир и кондуктор получили тяжкие телесные повреждения.

С учетом признания вины, состояния здоровья осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, сообщают в прокуратуре региона, удовлетворен иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Также судом наложен арест на автомобиль осужденного для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.09.17

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