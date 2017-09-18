Более тысячи зауральцев приняли участие в «Кроссе Нации»

Во Всероссийский День Бега, 16 сентября, более тысячи жителей Курганской области вышли на старт «Кросса Нации». В Кургане он прошел на территории ипподрома.

Перед забегами для участников и болельщиков прошла еще одна всероссийская акция «На зарядку становись!», к которой присоединилось Зауралье.

Как отметил начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Васильев, в этом году Курганская область участвует во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» уже в десятый раз.

«Соревнования проходят в дружеской атмосфере, ведь главное не результат, а возможность выйти на дистанцию и для себя отметить, что я это смог. Основная наша цель – привлечь людей к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом», – прокомментировал Васильев.

Как отмечают в пресс-службе регионального кабмина, в этом году первыми на старт вышли самые маленькие участники акции, а затем в массовом забеге на 1000 метров свои силы попробовали все желающие. Девушки и юноши 1998 года рождения и младше, а также женщины и мужчины 1997 года рождения и старше пробежали дистанции в 4, 6, 8 и 12 километров.

Курган, Марианна Шведова

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