Зауральские чиновники и силовики прибрали в лесу

Более 500 представителей органов исполнительной власти, силовых структур, прокуратуры, следственного комитета, общественных организаций и волонтеров присоединились к Всероссийской экологической акции вышли на уборку пригородных лесов вблизи Кургана. Экологический субботник прошел 16 сентября.

Как отметил директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев , также побывавший на акции, такие мероприятия важны для региона.

«Мы, как и вся страна, поддерживаем эту акцию, которая проводится пятый год подряд. В этот раз планируем очистить территорию порядка 150 гектаров. Это любимое место посещения горожан – наводим порядок в лесах, непосредственно прилегающих к городской черте. Такие субботники проходят во всех муниципальных образованиях Курганской области: в районах, поселениях», – рассказал Гусев.

По данным пресс-службы главы Зауралья, в рамках проходящего в стране Года экологии в Курганской области создан оргкомитет, который возглавляет губернатор области Алексей Кокорин. Утвержден план, в котором отмечены 183 ключевых мероприятия. Они направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду, совершенствование системы обращения с отходами, охрану и восстановление лесов, благоустройство и озеленение населенных пунктов, сохранение ценных природных объектов. Проведение таких экологических субботников – в числе приоритетных экологических мероприятий.

Курган, Марианна Шведова

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