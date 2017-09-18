Губернатор Зауралья лично встретился с жителями региона

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел очередной прием граждан по личным вопросам. Пообщаться с главой региона жители могли в пятницу, 15 сентября. Вопросы были самые разные.

Например, одна из жительниц Кургана сообщила, что дом №34а по улице Гагарина отрезан от горячей воды и теплоснабжения. Собственник газовой котельной, которая ранее отапливала дом, отказался в этом году его обслуживать. Администрацией города прорабатывается вопрос подключения дома к теплу. Однако собственников квартир беспокоит еще и подключение горячей воды.

Оказалось, что губернатор в курсе:

«Администрация города Кургана регулярно докладывает мне о ситуации по вашему дому и другим домам, оказавшимся в такой же ситуации. Этот вопрос контролирует и прокуратура. Сейчас наша главная задача – подключить дома к теплу. Ситуация с горячей водой также будет поставлена на контроль, я поручу профильным ведомствам проанализировать технические возможности», – отметил Алексей Кокорин.

Как показывает анализ обращений к губернатору, зауральцев волнуют вопросы переселения из аварийного жилья, погашения банковских кредитов, предоставления помещения для общественной организации, подготовка многоквартирного дома к отопительному сезону.

Подводя итоги приема граждан, Алексей Кокорин подчеркнул:

«Все обращения, которые поступили во время личного приема, не останутся без ответа. Граждане обязательно будут проинформированы о результатах проделанной по их вопросам работы».

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что запись на прием к губернатору ведется в его общественной приемной по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 61.

Курган, Марианна Шведова

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