У молодой жительницы Кургана изъяли крупную партию наркотиков

В Кургане полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодую девушку с крупной партией синтетики. Операция прошла днем 14 сентября.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, девушка была задержана у дома по улице Станционная в городе Кургане. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у 19-летней неработающей и несудимой жительницы города один полимерный сверток с сильнодействующим синтетическим наркотическим средством общей массой около 4,5 граммов.

Со слов задержанной, наркотики она хранила для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере…». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.09.17

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