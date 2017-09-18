Житель Зауралья обвиняется в жестком убийстве 79-летней старушки

В Курганской области следственными органами в совершении убийства пожилой женщины обвиняется 29-летний житель города Далматово. ЧП произошло ночью 14 сентября в одном из сел Далматовского района.

Известно, что мужчина пришел в дом к ранее знакомой пожилой женщине, чтобы одолжить у нее денег. Однако старушка в займе отказала, из-за чего между ней и гостем произошел конфликт. Разозлившийся злоумышленник жестоко избил женщину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.

Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за совершение тяжкого преступления против жизни и здоровья. Поэтому следователем по уголовному делу внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, поскольку установлено, что одним из условий совершения данного преступления явилось отсутствие надзора за лицами, состоящими на профилактических учетах со стороны должностных лиц органов системы профилактики.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы, сообщают в СУ СКР по региону.

Курган, Марианна Шведова

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