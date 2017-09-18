В Зауралье отмечен рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией

В Курганской области наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным источника, с января 2017 года в области зарегистрировано 303 случая заболевания ЭВИ, из них по типу серозного менингита – 13%. 87% случаев протекали по типу герпангины, ОРВИ и прочих. Тяжелые, летальные случаи заболевания не регистрировались.

По состоянию на 15 сентября случаев групповых заболеваний (3 и более) в организованных коллективах нет. Однако под наблюдением находится 21 образовательное детское учреждение (7 школ и 14 садиков) в пяти районах области и Кургане, где регистрируются по 1 случаю заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области напоминает, что энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек – больной или здоровый носитель. Маленькие дети могут быть инфицированы при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

В целях профилактики возникновения заболеваний энтеровирусными инфекциями Роспотребнадзор настоятельно рекомендует придерживаться строгих правил личной гигиены и хранения продуктов, а при первых признаках ухудшения самочувствия – обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились после возвращения в Россию из другой страны, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.09.17

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