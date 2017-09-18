Зауральцев призывают привиться от клещевого энцефалита

С начала сезона в Курганской области от укусов клещей пострадали 3922 человека, в том числе 1042 ребенка. Осенью активность кровопийц несколько снизилась: на позапрошлой неделе за медицинской помощью обратились 56 человек, что ниже среднемноголетнего уровня на 37%.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 1452 человека, в том числе 576 детей.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курганской области, всего с начала активности клещей на территории Зауралья с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 109 человек, в том числе 12 детей. Подтверждены случаи заболеваний у 65 человек, в том числе у пяти детей.

Специалисты Управления напоминают о том, что основным направлением в профилактике клещевого вирусного энцефалита является специфическая вакцинопрофилактика, а осень – самое лучшее время для начала проведения иммунизации.

Если начать курс осенью, то он пройдет не по ускоренной, а по стандартной схеме, состоящей из двух прививок, с интервалом 5-7 месяцев. Причем, первую прививку рекомендуется делать уже в октябре-ноябре, а вторую в марте-апреле. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые 3 года.

Вакцину можно приобрести в аптечной сети Кургана и области, прививку можно поставить в медицинской организации по месту жительства или в частных медицинских центрах. Минимальный возраст, с которого можно начинать иммунизацию, регламентирован инструкциями по применению вакцин, максимальный возраст для вакцинопрофилактики клещевого энцефалита не ограничен.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.09.17

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