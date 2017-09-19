В Зауралье пройдет масштабная тренировка по ГО

С 4 по 6 октября в Курганской области пройдет плановая Всероссийская тренировка по гражданской обороне. О ходе подготовки к учениями говорили накануне в правительстве региона.

Как отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области – начальник управления гражданской защиты Константин Юровских, тема тренировки – «Организация выполнения мероприятий гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Ожидается, что в учениях примут участие федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, организации.

Тренировку планируют провести последовательно во всех муниципальных образованиях Зауралья в три этапа в течение трёх суток. Стартует она в 6 часов утра, завершается – в 18.00 по московскому вречени.

Так, в первый день учений будут проведены оповещение, сбор, проверка документов, пройдут предварительные совещания. 5 октября состоятся мероприятия по сбору личного состава, строевые смотры внештатных аварийно-спасательных формирований, развертывание полевых лагерей, а также основные мероприятия по переводу управления на запасные пункты. На третий день учений, 6 октября, запланировано применение сил гражданской обороны при ликвидации условных крупномасштабных ЧС и пожаров, работа подвижных пунктов управления, элементы эвакуации населения в безопасные районы, организация его жизнеобеспечения. Будут отработаны практические моменты по ликвидации чрезвычайных ситуаций на таких крупных объектах, как ТЭЦ и «Синтез».

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что Всероссийская тренировка по гражданской обороне приурочена к Году гражданской обороны, которой исполняется 85 лет, и традиционно проводится в первую октябрьскую неделю.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.09.17

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