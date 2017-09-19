В Зауралье завершается подготовка к зиме. «Главы должны работать в ежечасном режиме»

Жилой фонд, социальная сфера и инженерные коммуникации в Курганской области готовы к подаче тепла на 96%. Об этом накануне рассказал директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков в ходе заседания правительства региона.

Так, жилой фонд региона готов к подаче тепла на 92%, котельные и теплотрассы – на 96%, теплопункты – на 97%. Как было отмечено, в 2017 году в Курганской области была проведена реконструкция 83 котельных, заменены 32 км тепловых сетей, 48 км – водопроводных. Запас топлива составляет более 27 тысяч тонн угля, или 81% от нормы, 400 тонн мазута – 150%. Что касается задолженности муниципалитетов за топливно-энергетические ресурсы, то она снизилась. Так, по завершении прошлого отопительного сезона она составляла 281 млн рублей. Однако за лето, благодаря трансфертам из областного бюджета, ее удалось снизить на 75 млн рублей.

«Сегодня задолженность организаций ЖКХ составляет 206 млн рублей, – сказал Роман Ванюков. – Наибольшая задолженность организаций коммунального комплекса в Петуховском, Катайском, Кетовском, Шумихинском, Далматовском и Шатровском районах. Полностью погасили задолженность в Варгашинском, Мишкинском, Сафакулевском и Юргамышском».

Кое-где тепло уже начало поступать в учреждения социальной сферы. В пяти районах батареи стали горячими в 17 садиках и семи школах.

Было отмечено, что главная задача на сегодня – завершить все работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону и сформировать нормативный запас топлива.

«Надо организовать работу таким образом, чтобы начало отопительного сезона прошло без срывов. Все главы муниципальных образований должны работать в ежечасном режиме, чтобы все объекты социальной сферы, жилые дома были подготовлены, и отопительный сезон начался в установленные сроки», – отметил, подводя итог обсуждению, первый заместитель губернатора Сергей Пугин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.09.17

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