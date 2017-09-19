В Зауралье думают, как сбывать зерно: урожай хороший

В Курганской области планируют собрать хороший урожай: не менее 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе, 304 тысячи тонн картофеля, 161 тысячу тонн овощей, 62 тысячи тонн масличных культур. Поэтому в регионе уже активно работают над вопросами сбыта зерна.

Как было сказано в ходе совещания в правительстве 18 сентября, департаментом АПК области ведутся переговоры с ОАО «РЖД» и Министерством сельского хозяйства России о снижении железнодорожных тарифов на перевозки зерна для Курганской области и одновременном увеличении количества вагонов для его перевозки. Кроме того, с Минсельхозом отрабатывается вопрос по началу государственных закупочных интервенций на рынке зерна урожая 2017 года для регионов, не законтрактованных на внешние рынки, и переносе сроков платежей по кредитам до осени 2018 года.

По словам первого заместителя директора Департамента агропромышленного комплекса Юрия Михеева, на сегодняшний день в Зауралье зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 709 тысяч гектар, что составляет 64% к посевной площади (78% в 2016 году). Средняя урожайность – 20 центнеров с гектара. Валовый сбор – 1 млн 416 тысяч тонн.

Наиболее хорошо с уборкой справляются хозяйства Куртамышского района, где обмолочено более 76% зерновых, Макушинского – 75%, Варгашинского – 73%, Частоозерского более 71%.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.09.17

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