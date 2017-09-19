Зауральский предприниматель поплатился за детский труд

В Курганской области прокуратура добилась наказания предпринимателя, который бесплатно эксплуатировал детский труд. на своего бывшего работодателя пожаловался подросток, который не получил денег за отработанное время.

Как показала проверка, с 11 по 18 июля текущего года несовершеннолетний трудился у предпринимателя в должности продавца арбузов и дынь. Неудивительно, что вопреки нормам ТК РФ трудовой договор с ним не заключался, записи в трудовую книжку не вносились. Но, главное, заработная плата при увольнении была не выплачена.

За нарушение трудового законодательства прокурор возбудил в отношении работодателя административное производство. «Экономному» предпринимателю назначен штраф.

Нарушенные права несовершеннолетнего восстановлены.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.09.17

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