Вторник, 19 сентября 2017, 12:31 мск

российское информационное агентство 18+

Курган

,

Зауральский предприниматель поплатился за детский труд

Зауральский предприниматель поплатился за детский труд

В Курганской области прокуратура добилась наказания предпринимателя, который бесплатно эксплуатировал детский труд. на своего бывшего работодателя пожаловался подросток, который не получил денег за отработанное время.

Как показала проверка, с 11 по 18 июля текущего года несовершеннолетний трудился у предпринимателя в должности продавца арбузов и дынь. Неудивительно, что вопреки нормам ТК РФ трудовой договор с ним не заключался, записи в трудовую книжку не вносились. Но, главное, заработная плата при увольнении была не выплачена.

За нарушение трудового законодательства прокурор возбудил в отношении работодателя административное производство. «Экономному» предпринимателю назначен штраф.

Нарушенные права несовершеннолетнего восстановлены.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.09.17

В Зауралье думают, как сбывать зерно: урожай хороший. / В Зауралье завершается подготовка к зиме. «Главы должны работать в ежечасном режиме». / В Зауралье пройдет масштабная тренировка по ГО.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Курган, все новости

В Зауралье думают, как сбывать зерно: урожай хороший

В Зауралье завершается подготовка к зиме. «Главы должны работать в ежечасном режиме»

В Зауралье пройдет масштабная тренировка по ГО

Зауральцев призывают привиться от клещевого энцефалита
Все новости