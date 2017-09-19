Зауральских водителей просят быть внимательней: под колеса попадают дети

В администрации Кургана прошло традиционное аппаратное совещание, посвященное вопросам безопасности. Особое внимание уделили вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

На прошлой неделе за четыре дня в Кургане было зарегистрировано два наезда на пешеходов-детей и один случай травмирования ребенка при столкновении транспортных средств. Так, первое происшествие произошло 9 сентября около 20.30 часов в районе дома № 7 по улице Гоголя. В аварии пострадала 13-летняя девочка. 11 сентября около 18.50 часов на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Конституции водитель сбил 9-летнюю девочку. Оба происшествия произошли в вечернее время в условиях недостаточной видимости. В обоих случаях водители небыли внимательны и допустили нарушение Правил дорожного движения.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, власти города и отдел ГИБДД по Кургану еще раз обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям следует, приближаясь к пешеходным переходам, заранее снижать скорость, особенно быть внимательными при проезде возле школ, детских садов и остановок общественного транспорта. Родителям необходимо научить ребенка выходить на проезжую часть, только убедившись в отсутствии опасности, а также позаботиться о том, чтобы в обязательном порядке разместить на одежде юного пешехода световозвращающие элементы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.09.17

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