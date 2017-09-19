В Кургане активизировались мошенники, наживающиеся на стариках

Тема мошенничеств в отношении граждан преклонного возраста поднималась на аппаратном совещании у руководителя администрации Кургана Андрея Потапова. Как рассказал начальник городского УМВД России Марат Юсупов, в последние дни в областном центре отмечен ряд случаев, когда мошенники, воспользовавшись доверием потерпевших, обманным путем завладели денежными средствами пожилых людей.

Схемы обмана мошенники используют самые разные. Самый распространенный из них – вхождение в доверие граждан под видом работников различных социальных служб. Сотрудники полиции в таком случае рекомендуют пенсионерам не открывать двери посторонним, не впускать человека в дом, не разобравшись в том, кем гость является на самом деле.

Было отмечено, что пенсионерам следует помнить, что мошенниками могут оказаться и молодые люди, на вид еще дети. Они могут предложить донести сумки с покупками до квартиры, либо войти в помещение каким-либо другим обманным путем.

В пресс-службе муниципалитета подчеркивают, что о любых попытках каких-либо людей проникнуть в квартиру, пожилые люди должны сообщать своим родственникам или в полицию. Жителей в очередной раз призывают быть бдительными и осторожными.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.09.17

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