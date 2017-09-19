Целый микрорайон Кургана и ряд домов в центре останутся без воды

В Кургане специалисты «Водного союза» продолжают обновлять ветхие городские коммуникации. Завтра будут проведены очередные работы, на время которых потребуется ограничить водоснабжение ряда домов.

Так, 20 сентября, будет введен в эксплуатацию новый участок трубопровода диаметром 160 мм и протяженностью 60 м на Станционной,12. С 9-00 до 21-00 потребуется отключить холодное водоснабжение в административных зданиях и жилых домах, находящихся по адресу: ул. Станционная, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 20, 20а; ул. Красина, 67, 67а, 69, 71, 71а, 73, 73а, 75, 75а, 77, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 94, 96; ул. Кирова,115б; ул. Зорге, 64а; ул. Проходная, 5; площадь им.Слосмана, 4, 5.

Кроме того, для замены пожарных гидрантов в п. Чистое поле 20 сентября с 9-00 до 21-00 без холодного водоснабжения пос. Чистое поле – частный сектор.

Курган, Марианна Шведова

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