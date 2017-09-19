В Кургане горело здание горадминистрации

В Кургане пожарные выезжали на выезд по сообщению о возгорании в центр города. Горело здание горадминистрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», по информации ГУ МЧС России по Курганской области звонок на пульт дежурного поступил в 5:25. На место выехали 38 человек и 15 единиц техники. Возгорание устранили в течении десяти минут.

К счастью, серьезного пожара не произошло, установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении в подвале здания, эвакуации людей не потребовалась. Погибших и пострадавших нет.

В общей сложности огнем повреждено имущество на площади 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.09.17

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