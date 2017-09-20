В Кургане обсудят развитие городского туризма

Туризм должен стать ресурсом развития города – такого мнения придерживаются организаторы «круглого стола», который пройдет завтра в администрации Кургана. Дискуссия состоится в рамках проекта «Любимый города», сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Ожидается, что участники разговора, которыми станут представители различных организаций, преподаватели, специалисты в сфере туризма, сотрудники музеев, представители Центра развития туризма из Нижнего Тагила, смогут вместе определить направления развития внутреннего туризма и повышения туристической привлекательности Кургана. Задача – рассказать и показать жителям других стран и городов России местные достопримечательности.

Как отмечает источник, повестка заседания насыщенная. Так, участники «круглого стола» поделятся опытом работы в туристическом бизнесе, обсудят проблемы и перспективы развития туризма в Кургане, его влияние на экономическое развитие города, а также роль сферы общественного питания в повышении туристической привлекательности. Отдельным вопросом в повестке заседания обозначена тема подготовки профессиональных кадров для сферы туризма в городе.

Отметим, что итогом проведения этого «круглого стола» станет разработка программы развития туризма в Кургане на предстоящие несколько лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.09.17

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