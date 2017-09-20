Тюменец погиб в Кургане, монтируя емкость под септик

В Кургане подвели итоги последних семи дней. Во время очередного совещания у сити-менеджера целый блок вопросов был уделен теме безопасности.

Как рассказал начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадик Галустов, общая обстановка в городе с 11 по 18 сентября оставалась спокойной. Всего в указанный период зафиксировано 6 учетных пожаров. Четыре человека получили травмы в ДТП.

Однако не обошлось без трагедий. Так, при монтаже ёмкости под септик на территории Кургана погиб житель Тюмени. Еще одно происшествие зафиксировано с 13-летним подростком, который получил травмы, несовместимые с жизнью, при падении из окна.

В администрации города призывают курганцев быть внимательными к детям и не оставлять их без присмотра. И напоминают, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей родители и законные представители ребёнка несут административную и уголовную ответственность.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.09.17

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