В Кургане начинается отопительный сезон

Подготовка к новому отопительному сезону стала одной из тем аппаратного совещания, которое прошло в администрации города.

По словам директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Гонцова, подготовка города к зиме вышла на финишную прямую. Общая готовность жилых домов к зиме в настоящее время составляет более 80%. На 100% к работе в условиях зимних холодов готовы школы, детские сады, муниципальные учреждения спорта и культуры.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, запуск тепла в жилые дома и объекты социальной сферы начнется с сегодняшнего дня, 20 сентября.

Курган, Марианна Шведова

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