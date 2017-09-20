Курганские дворы должны быть благоустроены до 15 октября

Ремонт дворовых территорий, проводимый в рамках муниципальных программ по благоустройству городских территорий и «Формирование комфортной городской среды», остается актуальным вопросом. В администрации Кургана обсудили планы на ближайшую перспективу.

Как рассказал заместитель директора Департамента развития городского хозяйства, заведующий отделом благоустройства, транспорта, охраны окружающей среды и лесного контроля Дмитрий Панасевич, в настоящий момент по ряду дворов работы уже полностью завершены. В их числе – дворовые территории на ул. Конституции, 62а, Дружбы, 6, в мкр-не Керамзитный, д.5, ремонт которых производился в рамках исполнения программы «Формирование комфортной городской среды». Также завершено благоустройство во дворах домов №№ 115,119 и 125 по улице Чернореченской, №№2,4,6 по пр. Машиностроителей. Здесь работы производились в рамках исполнения муниципальной программы по благоустройству городских территорий.

Как подчеркнул сити-менеджер Кургана Андрей Потапов, работы нужно ускорить и закончить их до наступления холодов. Он напомнил, что срок окончания ремонтов по программе «Формирование комфортной городской среды» – 15 октября.

Курган, Марианна Шведова

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